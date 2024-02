StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente, per la prima volta, allo Slow Wine Fair di Bologna, dal 25 al 27 febbraio prossimi. Ad accompagnare l’Ente saranno 12 aziende vitivinicole del territorio, vere e proprie eccellenze di un settore in forte crescita e molto importante per l’economia del comprensorio reggino.

Slow Wine Fair, infatti, è una fiera internazionale che promuove ed esalta il vino buono, pulito e giusto promossa da Slow Food. Le aziende reggine, selezionate attraverso un avviso pubblico come per ogni iniziativa inserita nel Piano fieristico dell’Ente, si uniranno in un evento unico che conta la partecipazione di mille cantine italiane e straniere, di 5 mila etichette, degli amari della Fiera dell’Amaro d’Italia e di 16 masterclass per degustare i migliori vini del pianeta.

L’evento richiamerà l’attenzione e l’interesse di appassionati e professionisti del settore, rappresentando un’ulteriore occasione di crescita, promozione e sviluppo delle specialità enologiche della città metropolitana di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.