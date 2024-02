Reggio Calabria, la Mediterranea incontra il Maestro orafo Gerardo Sacco | INTERVISTE

StrettoWeb

Presso l’aula Magna “Ludovico Quaroni” Plesso di Architettura di Reggio Calabria, si è svolto un seminario dedicato al design del gioiello, dal titolo “Gerardo Sacco Designer” con la presenza del Maestro Gerardo Sacco e della figlia Viviana. L’evento, organizzato dalla professoressa Aurora Pisano e dai professori Francesco Armato e Nino Sulfaro, ha inaugurato il secondo semestre del corso triennale in Design e di quello Magistrale in Design per le culture mediterranee dell’Ateneo reggino.

Il maestro Sacco: “bisogna sempre essere creativi e innovativi”

E’ intervenuto il Maestro orafo Gerardo Sacco con una relazione dal titolo “Dalla Magna Grecia al terzo millennio nel percorso creativo” e l’amministratore unico dell’azienda, dott.ssa Viviana Sacco, con una relazione sulla Capacità di innovare per coniugare abilità tecnologiche a tecniche artigianali. Seguirà un dibattito con gli studenti. Il Maestro Sacco, ai microfoni di StrettoWeb ha detto: “bisogna seguire i propri sogni con la passione ed essere creativi. Io, nei miei discorsi e nelle mie opere, non faccio altro che raccontare il Mediterraneo, che è un immenso patrimonio da sfruttare. Bisogna essere sempre in movimento e innovativi, solo così si può avere successo”, rimarca Sacco. Reggio Calabria, le parole del Maestro orafo Gerardo Sacco Pisano: “la presenza del Maestro è di stimolo e di ispirazione per gli allievi dei corsi di Design” Aurora Pisano, delegata Internazionalizzazione ed Erasmus del Dipartimento PAU, ha affermato: “l’Università Mediterranea di Reggio Calabria è particolarmente orgogliosa di ospitare uno dei maggiori rappresentanti del Design del gioiello nel mondo. La presenza del Maestro è certamente di stimolo e di ispirazione per gli allievi dei corsi di Design”. Gerardo Sacco alla Mediterranea di Reggio Calabria, Pisano: "siamo molto contenti"

