Il comune di Reggio Calabria comunica che “a causa di un guasto al campo pozzi “Miniera”, nella giornata odierna e fino a fine lavori, potrebbero verificarsi disservizi idrici nella contrada Gagliardi, in via Miniera e via Ravagnese Gallina secondo tronco”.

