Reggio Calabria, Liceo Classico Tommaso Campanella: “Ubi societas, ibi ius”

StrettoWeb

Il percorso giuridico economico proposto dal Liceo Classico “Tommaso Campanella” prevede lo studio di Diritto ed Economia politica sin dal primo anno. L’offerta curricolare integra la formazione classica con i saperi specifici necessari alla comprensione dei processi che governano la realtà giuridica ed economica. Si tratta di una preziosa occasione di crescita e formazione personale orientata ad una consapevole futura scelta universitaria.

Il Liceo propone, inoltre, un iter di approfondimento di DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO rivolto alle classi del triennio. Il corso, che si prefigge l’obiettivo di far acquisire i fondamenti generali del diritto, assieme alla padronanza di un adeguato linguaggio tecnico-giuridico, si svolge tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 nell’Aula Magna, tenuto dalla prof.ssa Giovanna Pellicanò, docente di diritto del Liceo, con il contributo di esperti esterni. In particolare, mercoledì 7 febbraio p.v. il dottor Gerardis, professore per un giorno, affronterà il tema dei principi fondamentali della Costituzione.

Oggetto di studio non solo sugli argomenti giuridici in senso stretto, ma anche collegamenti multidisciplinari. In particolare, il corso mira ad una conoscenza dell’ordinamento costituzionale italiano nel quadro dell’ordinamento dell’Unione Europea. Tali nozioni saranno poi applicate concretamente dallo studente nell’analisi dei principali sistemi costituzionali, esaminati in collegamento tra loro attraverso il metodo della comparazione, con specifico focus sul modello statunitense.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.