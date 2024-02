Reggio Calabria, l’associazione New Deal sbarca a Roma

StrettoWeb

La New Deal si è fatta trovare pronta anche questa volta. In data 14 febbraio, infatti, le ragazze e i ragazzi dell’Associazione Universitaria hanno visitato la Camera dei Deputati e il Ministero degli affari esteri.

La permanenza dell’Associazione nella Capitale è stata un grande momento di crescita per i suoi membri, che hanno avuto la possibilità di vedere in prima persona i luoghi nei quali si consuma il processo legislativo, governativo e politico del nostro Paese. L’Associazione è stata ricevuta e guidata alla scoperta di Montecitorio e della Farnesina.

In merito alle visite si è espresso il Presidente dell’Associazione con le seguenti parole: “opportunità importante per tutta l’Associazione, che ha esternato la propria soddisfazione per l’esperienza offerta loro. I ragazzi hanno, inoltre, apprezzato la visita alla collezione Farnesina: un’occasione per ripercorrere gli scenari che hanno visto l’Italia protagonista di importanti accordi di cooperazione internazionale”. Un segno positivo di attivismo universitario e sociale che lascia ben sperare per i giovani studenti di Reggio Calabria.

