Reggio Calabria, incontro della Lega presso la sala convegni di Confindustria. Durigon: “puntiamo su Mancuso alle Europee”

Incontro della Lega a Reggio Calabria presso la sala convegni di Confindustria. L’occasione è stata per ufficializzare l’ingresso nel partito di Matteo Salvini del consigliere comunale Nino Caridi, fuoriuscito da Forza Italia. Il partito del vicepremier è fortemente impegnato nell’allestimento di una lista competitiva in vista delle Elezioni Europee ed il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon ha invitato il Presidente del consiglio regionale, Filippo Mancuso a scendere in campo.

“Mancuso potrebbe rappresentare benissimo la Calabria in Europa, lo invitiamo a candidarsi nelle nostre liste”, rimarca Durigon. “Possiamo diventare il partito di riferimento in Calabria, siamo in grado di raccogliere tutte le istanze dei cittadini”, evidenza Mancuso.

