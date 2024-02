Reggio Calabria, importanti riconoscimenti per Rocco Loprevite

StrettoWeb

Enorme prestigio per tutto lo staff tecnico-dirigenziale della Virtus Reggio. Il prof. Rocco Loprevite, dopo essere stato insignito nel corrente anno della Benemerenza Federale F.G.I. “per la meritoria opera svolta nella ginnastica” ha ricevuto la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni Nazionale. Presidente della storica società Virtus Reggio Ginnastica, da 45 anni punto di riferimento nella città di Reggio Cal., Rocco Loprevite, ex docente di Educazione fisica e Tecnico specialista nazionale di ginnastica artistica, tra le molteplici attività svolte, è stato inviato dalla FGI a Mosca nell’83 per studiare costumi e tecniche di allenamento dei giovani ginnasti russi e convocato dalla FGI come tutor negli allenamenti delle giovani atlete di Ginnastica Artistica di interesse Nazionale. In qualità di presidente della Società e preparatore atletico della sezione agonistica, con le proprie ginnaste vanta la conquista di 78 Titoli italiani Federali, la Finale Nazionale per la serie A, la partecipazione agli eventi internazionali Federali “Eurogym” e “Gymnaestrada Mondiale”. Ha organizzando inoltre a Reggio Calabria diversi campionati Regionali e 2 Campionati Interregionali di Ginnastica Ritmica. Numerosi e importanti riconoscimenti nel corso degli anni.

Altra prestigiosa benemerenza arriva per le 2 Tecniche Federali della Virtus, Caterina Albanese e Carmen Loprevite insignite della Palma d’Argento al Merito Tecnico del Coni Nazionale. Caterina Albanese, direttrice tecnica della Virtus Reggio ed ex docente di educazione fisica , con le proprie ginnaste ha conquistato: la Finale Nazionale per la “serie A” di Ginnastica Ritmica, riservato a solo 8 squadre in Italia-Mestre’97, ben 2 Titoli Interregionali di “Serie C”, 2° posto Campionato Interregionale “Serie B”( Napoli’97 ),ed ancora Finali Nazionali Individuali di Categoria di Alta Specializzazione con ginnaste convocate ai collegiali Nazionali di Ritmica, risultati questi unici nella città di R.C. Tra i tanti riconoscimenti: la Benemerenza federale “per la meritoria opera svolta nella ginnastica”, il riconoscimento “Top of the sport” dal Comune di Reggio Calabria e il Premio Mimosa “Donna dell’anno per l’attività sportiva”.

Carmen Loprevite, Direttrice tecnica ed Artistica della Virtus Reggio, docente di scienze motorie e di sostegno ,ha conquistato con le proprie atlete innumerevoli titoli italiani federali, partecipando con le proprie ginnaste a 2 eventi Mondiali federali e 1 evento Europeo Federale vestendo i colori dell’Italia. Tecnica e coreografa della Virtus, con i propri esercizi è stata chiamata come ospite d’onore in prestigiose cerimonie ed eventi tra cui :esibizione per il veliero” Amerigo Vespucci”, per il Coni, per la Regione Calabria, esibizione per i “150 della federazione ginnastica d’Italia” presso il teatro mediterraneo di Napoli e tantissimi altri eventi di rilievo cittadini e Nazionali. La Stella d’Oro e la Palma al Merito Tecnico verranno assegnate nel corso di una cerimonia che avverrà nel corrente anno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.