Reggio Calabria: il Pd dice “No all’autonomia differenziata”

“No all’autonomia differenziata”: con questo punto all’ordine del giorno la Federazione Metropolitana di Reggio Calabria – in seduta congiunta – ha convocato Assemblea e Direzione per il giorno 16 Febbraio 2024 alle ore 16:30 a Cardeto presso Palazzo Margiotta.

“Una discussione allargata – si legge in una nota a firma del Presidente dell’Assemblea Metropolitana, Tania Bruzzese – per costruire un fronte ampio e comune con gli attori sociali, le forze politiche, associative e la comunità ecclesiastica, anche attraverso una scelta territoriale non casuale, ma partendo proprio da uno di quei tanti territori interni che con l’autonomia differenziata rischia un processo di desertificazione produttiva ed esistenziale, accelerando di fatto il depauperamento socio economico e acuendo maggiormente le diseguaglianze“.

Ai lavori parteciperanno:

Antonio Morabito: Segretario PD Metropolitano RC

Domenico Marino: Professore di Politica Economica – Università Mediterranea RC;

Gregorio Pititto: Segretario Generale CGIL Area Metropolitana RC;

Santo Biondo: Segreteria Nazionale UIL;

Romolo Piscioneri: Segretario Generale CISL Metropolitana RC;

Carmine Gelonese: Segretario della Consulta Diocesana Reggio-Bova delle aggregazioni laicali;

Nico Stumpo: Deputato alla Camera PD;

Nicola Irto: Senatore della Repubblica e Segretario Regionale PD.

I saluti istituzionali saranno affidati a Daniela Arfuso, Sindaco di Cardeto.

