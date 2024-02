Reggio Calabria: nati i “Giovani di Médan”, il reparto giovanile de “La Rosa del Pozzo”

StrettoWeb

La Rosa del Pozzo edizioni con il salotto dei poeti, annuncia che giorno “il 9 Febbraio 2024 sono nati i “Giovani di Médan”, il nostro reparto giovanile. Il nome deriva da uno storica raccolta di racconti della letteratura francese intitolato “Le serate di Médan”, una serie di incontri tenuti da autorevoli letterati come Émile Zola, Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans e Paul Alexis, questi incontri furono le cellule germinali della corrente letteraria del naturalismo. L’intento simposiaco di questa iniziativa è quello di riunire i giovani per cimentarsi in conferenze e discussioni di filosofia, di storia, di letteratura, di teologia e di tante altre discipline”.

Questa associazione è “assolutamente apolitica e aperta a chiunque volesse partecipare. Ringraziamo la sublime disponibilità del dottore Antonino Santisi per aver dato ai giovani la possibilità di esprimersi e fare esperienza della cultura”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.