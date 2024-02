Reggio Calabria, Fratelli d’Italia inizia un tour per i quartieri della città

StrettoWeb

Fratelli di Italia Reggio Calabria inizia gli incontri con i cittadini per confrontarsi sulle problematiche e le esigenze dei territori. Venerdì 23 Febbraio alle ore 17,30 presso i locali di via Ciccarello n. 21 (di fronte ex Polveriera) si terrà il primo di questi incontri con i cittadini di Modena, Ciccarello, San Sperato.

