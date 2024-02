Reggio Calabria, grande emozione per il “Premio Lilia Gaeta”

StrettoWeb

Si è tenuto oggi, presso l’Auditorium “Cosimo Fazio”, alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, l’appuntamento con il “Premio Lilia Gaeta”, per ricordare il Magistrato scomparso nel novembre 2022. L’evento, dal titolo “La Memoria e l’Impegno”, è stato istituito in occasione delle iniziative promosse per la Giornata Mondiale contro il cancro, che cade proprio oggi, 15 febbraio.

Diversi gli interventi nel corso della giornata, dal Sindaco di Reggio Falcomatà al Prefetto Vaccaro, passando per la Vice Presidente regionale Princi, il Presidente del Consiglio regionale Mancuso, Olga Tarzia, Dominjanni, il Garante Stanganelli. Proprio quest’ultima, ai microfoni di StrettoWeb, ha spiegato che si tratta di “una iniziativa importante che nasce sulla base dell’impegno assunto lo scorso anno in occasione dell’evento alla memoria e al ricordo del Magistrato Lilia Gaeta, che rappresenta la Calabria di cui andare orgogliosi per le presenti e future generazioni”.

Stanganelli: “conferiti importanti riconoscimenti”

“Oggi l’iniziativa si celebra in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro infantile, quindi si accenderanno i riflettori sulla ricerca nel contrasto delle patologie oncologiche”. Sono stati conferiti “6 riconoscimenti ad esponenti della società civile, della Magistratura, della Medicina che si sono prodigati nel promuovere una sanità migliore nel contrastare patologie oncologiche e illegalità nel servizio sanitario”, ha aggiunto. Ma anche “un premio alla Memoria a un bimbo prematuramente scomparso e a un giovane che ci ha lasciato ma che poco prima ha scritto un libro in cui ha raccontato il suo calvario”.

Premio Gaeta, l'intervento del Garante Stanganelli

Gerardis: “giornata appositamente per i piccoli, ma anche per gli adulti”

A margine dell’evento, ai nostri microfoni, anche l’intervento di Luciano Gerardis, marito del Giudice Gaeta e già Presidente della Corte d’Appello. “Oggi – ha detto – è la Giornata Mondiale in cui si ricorda la lotta al cancro oncologico minorile, una giornata appositamente per i piccoli, ma è anche per gli adulti. Gli adulti possono fare una sintesi di tutto quello che si è fatto e che si dovrà fare. E’ la giornata giusta, organizzata straordinariamente bene dalla Garante, come sempre attivissima in questo impegno sulla Regione”.

Premio Gaeta, le parole del marito Luciano Gerardis

Il Sindaco Falcomatà ricorda Lilia Gaeta: “una persona giusta, esempio per l’intera comunità”

“Oggi celebriamo il ricordo di una grande persona, che attraverso il suo esempio, magari senza nemmeno rendersene conto, ha influito molto su coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla nel proprio percorso. Una persona che ci ha ricordato l’importanza di scegliere ed il valore della scelta, scegliere ad esempio da che parte stare, ma anche scegliere se vivere affrontando i problemi o lasciarsi vivere facendosi condizionare dagli eventi, scegliere di vivere fino in fondo un’esistenza lavorando sempre in prima linea con impegno e con sacrificio”. Cosi il Sindaco Giuseppe Falcomatà ricordando il magistrato reggino Lilia Gaeta nel corso della manifestazione.

“Siamo molto contenti di poter ricordare oggi una figura che ha rappresentato un esempio per l’intera comunità reggina – ha aggiunto il Sindaco – una professionista ed una cittadina illustre del nostro territorio, ma soprattutto una persona giusta, verso la quale la città di Reggio Calabria rivolgerà sempre sentimenti di incondizionata gratitudine”.

