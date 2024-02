Il Comune di Reggio Calabria concede un’auto in comodato d’uso gratuito alla polizia locale di Bagnara

StrettoWeb

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato, nella giornata odierna, di concedere in comodato d’uso gratuito un’autovettura da adibire ai servizi di polizia locale al Comune di Bagnara Calabra. La decisione arriva a seguito dell’episodio delittuoso avvenuto lo scorso 27 gennaio, in occasione del quale ignoti avevano dato alle fiamme l’unico veicolo di servizio in dotazione al comando della polizia locale del Comune bagnarese.

La Giunta, nel rinnovare la ferma condanna per il grave gesto e nel ribadire la solidarietà e la fattiva vicinanza della Città di Reggio Calabria all’amministrazione ed alla società civile bagnarese, ha deliberato la concessione dell’autovettura per un periodo di quattro mesi e comunque fino alla consegna dei due veicoli in corso di acquisizione da parte del Comando del Comune di Bagnara Calabra, con ciò assicurando la continuità dei servizi di polizia municipale. Le operazioni finalizzate alla materiale consegna del veicolo saranno curate dal comandante della polizia locale reggina, Salvatore Zucco.

Le parole di Brunetti

“Oggi – dichiara il vicesindaco Paolo Brunetti – si concretizza l’impegno che avevamo assunto già all’indomani del grave atto intimidatorio, nell’essere vicini in modo tangibile alla comunità e alla polizia municipale di Bagnara Calabra”.

