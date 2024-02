Reggio Calabria, i disagi dei genitori del De Amicis per la viabilità intorno alla scuola: “altro che piste ciclabili…”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Raffaele Nucera, ci ha inviato un commento relativamente alle piste ciclabili a Reggio Calabria. Il lettore afferma: “Egr. Direttore, le scrivo per aggiungere sommessamente my two cents alla triste vicenda delle piste ciclabili. Sono padre di due bambini frequentanti l’Istituto scolastico De Amicis che, insieme a tanti altri genitori, porta e riprende la propria prole, tutti uniti nel triste calvario della ricerca di un parcheggio anche fugace. La colorazione della pista ciclabile del Calopinace sopra la scuola ha comportato, immediatamente, che il discreto numero di auto che prima ivi sostavano, ora si riversa nel bacino intorno alla scuola, già disagiato e per di più colpito da continue aggiunte di aree a pagamento. A ciò si aggiunga la vigile opera della Polizia Municipale e degli ausiliari ligi nel sanzionare chiunque si permetta di sostare in prossimità degli incroci o negli stalli blu anche per pochi minuti. Tutto giusto, sacrosanto persino, quanto però insostenibile. Dopo la recente interruzione ai lavori di questa incredibile opera, l’amministrazione reggina ha anche previsto, per esempio, di porre rapido rimedio e dare respiro alle centinaia di genitori che ogni mattina si affannano come topi in una gabbia che qualcuno – con poca lungimiranza – ha stretto sempre di più? Non fermiamoci al semplice “brutta e inutile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.