Reggio Calabria, il cartellone pubblicitario caduto oggi ha danneggiato un’auto: la testimonianza del proprietario | FOTO

Ha rischiato di creare davvero una tragedia il cartellone pubblicitario caduto oggi a Reggio Calabria in via Antonio Caserta. Il cartellone, che in un primo momento sembrava fosse caduto sull’asfalto senza creare danni invece è caduto su un’auto in transito. Ecco la testimonianza del proprietario dell’auto: “Buonasera, vi scrivo in merito alla tragedia “quasi sfiorata” oggi nella città di Reggio Calabria precisamente in via Antonio Caserta, di fronte al Policlinico. Un cartellone pubblicitario si è staccato cadendo sull’asfalto proprio poco prima che passasse un autobus, SI, ma cadendo in pieno sulla nostra auto in transito e sfiorando la tragedia. La disinformazione comunicatavi è sintomo della aimé solita superficialità che annega la nostra splendida città. Superficialità che costringe me a preoccuparmi di arrabbiarmi con il comando dei vigili urbani che non ritenevano opportuno mandare un pattuglia in intervento ed invitandoci ad andarcene dal posto dell’incidente poiché non potevano far altro che aver notato e segnalato nella mattinata l’instabilità del pannello (senza chiudere al traffico una strada così trafficata, per non parlare del passaggio delle scuole), dovendo così distogliere la mia attenzione e la mia priorità su mia madre spaventata, ma per fortuna incolume. La foto da voi pubblicata che ritrae l’uomo in mezzo alla strada, è la foto del guidatore visivamente stremato a 60 anni e consapevole che non è finita li, poiché la lotta arriverà nei prossimi giorni per ottenere il risarcimento dei danni del proprio mezzo”.

“Spero di poter aiutare in qualche modo, informando e facendo notare che determinate situazioni, con la giusta prodittività e consapevolezza nel lavoro di determinate autorità ,si possono prevenire ed evitare, poiché non credo che “lo avevano segnalato, ma non l’hanno prevenuto” sia una bella frase di consolazione da dire ad una famiglia che avrebbe potuto piangere per una persona persa. Allego le foto della vero incidente”.

