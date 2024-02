Reggio Calabria, lo strano caso del cartello per Paterriti: 8 km, ma… | FOTO

StrettoWeb

Alcuni cittadini di Reggio Calabria ci hanno segnalato uno strano cartello. Anzi, più che il cartello, ad essere strano – errato, per la precisione – è ciò che c’è scritto sopra. Il riferimento è alla segnaletica per Paterriti, piccola frazione del Comune di Motta San Giovanni, zona sud di Reggio Calabria. Percorrendo la strada verso Paterriti da Croce Valanidi, infatti, si giunge al fatidico cartello, che si trova in prossimità della Chiesa di Oliveto. Chiunque volesse dirigersi verso Paterriti, svoltando a destra anziché continuare diritti la vallata, si ritrova dunque la segnaletica (vedi foto): per Paterriti 8 km.

C’è, però, un errore. Il tratto di strada da Oliveto a Paterriti, infatti, è di 4 km, circa 10 minuti da percorrere con l’auto, come si può vedere nella foto in basso calcolata con Google Maps. Chi ha apposto il cartello, non si è accorto di aver aggiunto 4 km in più. Chi di competenza potrebbe rimuoverlo o modificarlo.

