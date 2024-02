Reggio Calabria, Cardia: “dignità ai lavoratori con il tempo pieno”

StrettoWeb

“In questi mesi insieme ai colleghi della coalizione abbiamo lottato come i leoni per il riconoscimento del full time. Abbiamo presentato mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e fino a ieri, in Consiglio Comunale, ho ribadito pubblicamente la necessità di dare dignità ai lavoratori tramite il riconoscimento del tempo pieno. Tutto questo lavoro sembra stia producendo buoni risultati, perché grazie alla nostra azione politica di impulso ed alla mozione fatta votare da noi in commissione bilancio, ieri la Giunta sembra aver fatto un passo avanti“. E’ quanto scrive in una nota stampa il Consigliere Comunale Mario Cardia in riferimento all’aumento ore ai dipendenti ex legge 15 ed ex legge 31.

“Siamo sempre stati al fianco dei lavoratori ex legge 15 ed ex legge 31 e continueremo ad esserlo, continueremo a spingere e vigilare come abbiamo sempre fatto, affinché questo diritto diventi realtà il più presto possibile“, conclude Cardia.

