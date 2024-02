Reggio Calabria: al museo Frangipane tornano le “Giornate Pretiane”

StrettoWeb

Un evento culturale che segue la tradizione storica tracciata da Alfonso Frangipane e che per questa edizione speciale 2024 avrà come tema “L’Arte di Michele Di Raco“. Scultore di chiara fama, già allievo, poi docente e direttore del Liceo, ha conseguito prestigiosi riconoscimenti dalla critica, testimoniando la sua arte in rassegne di grande respiro, e lasciando un patrimonio artistico prezioso in città. Alla manifestazione sarà presente l’artista insieme a diverse personalità istituzionali del Territorio e del mondo della critica d’arte.

Per l’occasione sarà presentato il progetto di recupero conservativo di alcuni gessi del maestro, modelli di opere conservate nella chiesa di Santa Lucia di Reggio Calabria. I gessi, una volta recuperati, saranno collocati nel Museo d’Arte Frangipane, annesso al Liceo Artistico “Preti- Frangipane” di Reggio Calabria.

La manifestazione è patrocinata dall’Arcidiocesi Reggio Calabria Bova, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

