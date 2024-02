Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la Giornata Mondiale della lingua ellenica

StrettoWeb

Il 9 febbraio 2024 dalle 9.30 alle 13.00, in occasione della Giornata Mondiale della lingua ellenica, si svolgerà, presso Palazzo Alvaro, il convegno Agoni in versi nel mondo greco tra letteratura e cultura popolare. Promotore e organizzatore dell’iniziativa il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria con la collaborazione dell’IIS “Nostro-Repaci” di Villa San Giovanni (RC), dell’AICC, delegazione “Ibico” di Reggio Calabria, dell’AICC, delegazione “Columna Rhegina”di Villa San Giovanni (RC) e dell’Ellinomatheia, Centro di lingua e di cultura ellenica di Reggio Calabria.

L’obiettivo condiviso è quello di sensibilizzare le giovani generazioni del territorio metropolitano di Reggio Calabria in merito a significativi elementi di continuità linguistica e culturale che sussistono tra il mondo greco antico, la Calabria greca e la Grecia odierna, nella convinzione che la conoscenza delle proprie radici e della propria identità in chiave storica possa generare e/o rafforzare il senso di appartenenza territoriale dei giovani in ottica europea e la consapevolezza dell’importanza del patrimonio immateriale costituito dalla lingua e dalla cultura greca di Calabria.

Dopo i Saluti Istituzionali ci saranno gli interventi dei relatori e degli alunni delle classi partecipanti:

Giuseppe Tomaselli con la classe V A del Liceo Classico “T. Campanella”- L’agone bucolico tra vita campestre e stilizzazione letteraria;

Giusy Galletta con la classe V C del Liceo classico “Luigi Nostro”- L’agone sofistico nella filosofia e nella parodia comica;

Daniele Castrizio – Reggio e le sue monete: alle radici della grecità;

Carmelo Siciliano – Da Creta a Cipro: un viaggio nell’improvvisazione musicale e poetica;

Salvino Nucera – Tradizioni da Teocrito (Metàuro, odieziam Piana di Gioia Tauro) alla fine del XX secolo.

Una preziosa occasione per consolidare il legame scuola-territorio e sottolineare la vitalità e la ricchezza del patrimonio linguistico della civiltà classica, bene immateriale da tutelare e promuovere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.