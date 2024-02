Reggina, Trocini sulla Fenice: “la società è arrabbiata, è rimasta male. C’è stato un confronto”

StrettoWeb

Mister Trocini ha parlato alla vigilia di Licata-Fenice Amaranto di domani. In conferenza stampa, il tecnico ha ammesso che la società non ha preso bene il pari interno contro il Portici e per questo c’è stato un confronto. “Se dovesse essere un problema motivazionale, sarebbe molto grave, perché c’è gente che ci guarda e ama questa squadra. Non me la perdonerei mai e non la perdonerei a nessun giocatore. La verità è che siamo stati sottotono. Si poteva vincere ma anche perdere. Non voglio pensare un problema motivazione, sentiamo responsabilità e pressione”.

“La società è molto arrabbiata, c’è rimasta male come tutti noi per questo passo falso in casa, purtroppo non il primo. C’è stato un confronto a inizio settimana con Ballarino e Bonanno, hanno fatto le loro rimostranze e ci hanno messo grande volontà di fare meglio. Oltre alle parole che si sono dette dobbiamo dare risposte sul campo. Se io mi sento sotto esame? Il mio lavoro è pressione ed essere sotto il giudizio di chiunque”, ha aggiunto.

Licata-Fenice Amaranto, i convocati di Trocini

Portieri : Martinez, Velcea

: Martinez, Velcea Difensori : Adejo, Cham, Girasole, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi

: Adejo, Cham, Girasole, Ingegneri, Martiner, Parodi, Zanchi Centrocampisti : Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Zucco

: Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Zucco Attaccanti: Bolzicco, Lika, Marras, Perri, Provazza, Rosseti

