Reggina, Marino: “il nome Fenice non mi piace. E serve comprare il marchio”

La Gazzetta del Sud ha intervistato l’ex attaccante della Reggina Ciccio Marino, che ha parlato dell’attuale società. “Il nome Fenice non mi piace, anche se va fatta una premessa: se ci troviamo in questa situazione la colpa non è di Ballarino. La scorsa estate sono stati commessi errori grossolani che hanno penalizzato i tifosi. A settembre si è insediata la nuova società che, al momento, ha iniziato un percorso diverso rispetto ai precedenti dirigenti”.

Per Marino, però, servirà “comprare il marchio”. E sul ripescaggio: “ci vorrebbe la riforma dei campionati per avere la riammissione nei tornei professionisti. La partecipazione ai play off non sempre è sinonimo di successo. Nel 2016 le situazioni erano diverse e grazie all’impegno economico della famiglia Praticò e degli altri soci riuscimmo nell’obiettivo”.

