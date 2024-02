StrettoWeb

“Chi non è capace di auto-motivarsi in una piazza come Reggio Calabria, non può stare a Reggio Calabria. Il posto va guadagnato anche per la panchina, domani 6 giocatori andranno in Tribuna”. Così Bruno Trocini. Il tecnico della Fenice Amaranto ha parlato alla vigilia del match playoff in casa del Sant’Agata, che all’andata ha sbancato il Granillo sul campo salvo poi perdere a tavolino per un clamoroso errore. “Hanno recuperato tutti, tranne Kremenovic, che ha avuto problemi intestinali stanotte. C’è chi sta meglio o meno bene, ma ci sono”, ha aggiunto Trocini.

Poi lo stesso tecnico, a poco più di due mesi dalla fine della stagione regolare, viene interpellato sul futuro e sul prossimo anno: “io sento la fiducia dell’ambiente reggino. Non seguo tanto sui social, so che c’è la volontà di vincere tutte le partite 5 o 6-0. A Reggio ci sta, ma non è avvenuto. Penso di aver fatto un buon lavoro, con tutti i problemi che abbiamo avuto. Penso che il 4° posto con due partite in meno non sia negativo, tutt’altro. Sul futuro, c’è da riconquistarsi la fiducia e poi io e la società faremo le nostre valutazioni“.

