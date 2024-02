Reggina, cambia l’orario di Sant’Agata-Fenice Amaranto

StrettoWeb

Cambia l’orario di Sant’Agata-Fenice Amaranto, che si giocherà domenica prossima, 25 febbraio. Non alle 14.30, l’orario classico, ma alle 15, posticipata di mezz’ora. “A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Città di Sant’Agata-Reggio Calabria, in programma domenica 25 febbraio 2024, alle ore 15”, scrive il club amaranto in una nota.

Dopo la vittoria tutt’altro che soddisfacente contro l’ultima della classe, la Gioiese, arrivata soltanto al 92′, la squadra di Trocini è attesa dunque dal match playoff in casa della compagine messinese, che all’andata ha rifilato una vittoria sul campo al Granillo vanificata poi dall’errore che ha permesso alla società di Ballarino di vincere a tavolino.

