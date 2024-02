“Quale sviluppo per la Calabria”: l’incontro con Landini di Cgil a Lamezia

StrettoWeb

Lunedì 4 marzo alle ore 10.30 nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme si terrà l’iniziativa “Quale sviluppo per il Mezzogiorno e la Calabria. Lavoro-Istruzione-Sanità-Ambiente-Infrastrutture”. Un momento di confronto su temi nevralgici per il Paese, ma ancora di più per il Sud, specie ora che si fa sempre più concreto il pericolo dell’approvazione dell’autonomia differenziata che andrebbe a infierire drammaticamente su un Meridione già indietro rispetto al resto d’Italia.

Dopo i saluti del Segretario Generale Cgil Area Vasta Enzo Scalese, introdurrà i lavori il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato. Seguirà il confronto cui prenderanno parte il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il direttore generale Svimez Luca Bianchi, il presidente Unindustria Calabria Aldo Ferrara. A concludere il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini, parlerà ai lavoratori e alle lavoratrici, ai quadri e ai delegati della Cgil. Modererà i lavori Riccardo Giacoia, caporedattore TgR Calabria. Alle ore 15 Assemblea Generale Cgil Calabria al Grand Hotel Lamezia.

