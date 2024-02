StrettoWeb

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha risposto a una domanda di una studentessa italiana di un’Università di Mosca in un forum intitolato “Idee forti per tempi nuovi”. Ha risposto in merito ai rapporti tra i due paesi, Italia e Russia.

Questa la risposta del numero uno del Cremlino: “l’Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.