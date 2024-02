L’ultima legge di Putin: confisca dei beni a chi critica la guerra

StrettoWeb

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha firmato una legge che prevede la possibilità di confiscare beni e proprietà alle persone che criticano la guerra. Per la precisione ai soggetti condannati in base alla legge che vieta la “diffusione di informazioni sulle forze armate” che dovessero essere ritenute “false” dalle autorità russe, e che di fatto colpisce chi condanna l’invasione dell’Ucraina. Lo riporta l’agenzia Interfax.

In Russia c’è una legge che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull’esercito che dovessero essere giudicate “false” dalle autorità e fino a 7 anni per chi è accusato di “screditare” l’esercito.

