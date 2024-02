In provincia di Cosenza apre il primo centro “Cat Friendly”

StrettoWeb

La provincia di Cosenza si prepara ad accogliere il suo primo centro veterinario cat friendly. Questo innovativo centro, che si distingue per la sua attenzione specifica verso i piccoli felini domestici, offre una serie di servizi mirati per garantire il benessere e la cura dei nostri amici a quattro zampe. Una delle caratteristiche peculiari di questo centro è la separazione degli spazi dedicati alle diverse esigenze degli animali.

Le sale d’attesa cane e gatto come anche le sale visita sono separate, così come la degenza e la chirurgia. Questo permette di creare un ambiente tranquillo e privo di stress per i nostri piccoli animali da compagnia. Inoltre, il centro dispone di gabbie cat friendly di grandi dimensioni per i lungodegenti, che permettono ai gatti di muoversi liberamente e di avere uno spazio confortevole durante la loro permanenza in day hospital.

Per i casi infettivi, sono disponibili gabbie rigorosamente isolate, dotate di un sistema di circolo di aria forzata che previene le contaminazioni ambientali. Il Dr. Gianni Marinacci, titolare del futuro centro veterinario, che avrà sede a Quattromiglia di Rende, in provincia di Cosenza, è specializzato in medicina felina e medicina interna per cani e gatti.

Il team di esperti veterinari offre una vasta gamma di servizi, tra cui analisi del sangue, ecografie e radiografie. Affidandosi all’esperienza del Dr. Gianni Marinacci e del suo team, i proprietari di animali domestici possono contare su una cura completa e personalizzata per i loro cuccioli. Oltre ai trattamenti medici, il centro veterinario offre anche assistenza nutrizionale e altri servizi, in collaborazione con vari specialisti, per garantire il benessere complessivo dei nostri amici animali.

L’apertura di questo centro cat friendly rappresenta un importante passo avanti nella cura e nella tutela della salute dei piccoli animali nella provincia di Cosenza. Grazie all’impegno e alla dedizione del Dr. Gianni Marinacci e del suo team, i proprietari di cani e gatti possono ora contare su un ambiente sicuro e accogliente per la cura e il benessere dei loro amici a quattro zampe.

