La protesta degli agricoltori arriva in Vaticano: “il Papa dia voce ai nostri problemi”

Prosegue serrata la protesta degli agricoltori in Italia: i trattori sono arrivati a Piazza San Pietro, in Vaticano, per partecipare all’Angelus di Papa Francesco e ricevere la sua benedizione. Grande commozione tra i manifestanti, i quali hanno portato a Roma anche la mucca Ercolina, ormai vessillo della grande protesta e un trattore di rappresentanza. “Con grande sorpresa, abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa – affermano i manifestanti – con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina! Questo è un invito che capita solo una volta nella vita”.

I ringraziamenti degli agricoltori al Papa

“Il Vaticano e il Papa devono dare voce ai nostri problemi – afferma Pietro Megna, uno dei portavoce di Agricoltori Italiani. E per ringraziare il Santo Padre, i manifestanti hanno deciso di indirizzargli una lettera. “Con immensa gratitudine la ringraziamo Santo Padre per averci accolti e invochiamo il suo sostegno e la sua benedizione. Le doniamo un trattore, simbolo della nostra fatica”, scrivono.

“Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di governo e i cittadini ascoltino la nostra proposta di riforma del settore agricolo. Con questa benedizione – si legge ancora – potremmo trovare la forza per vincere la partita. Siete tutti invitati senza bandiere né trattori”.

