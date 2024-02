Protesta agricoltori a Pizzo: “l’Europa riveda le politiche del settore”

StrettoWeb

Anna Bartucca, sindaco di Filadelfia, nel Vibonese, anche a nome

dell’amministrazione comunale, ha accompagnato ieri con queste parole la sua presenza solidale al pacifico presidio di protesta messo in piedi dagli agricoltori sull’A2 allo svincolo di Pizzo. Bartucca, a cui si affiancavano altri primi cittadini del comprensorio, ha

evidenziato come le politiche agricole stiano causando notevoli danni al settore.

“Essere al fianco degli agricoltori – ha aggiunto – significa rafforzare l’idea che la

protesta vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni irrisolte del

comparto senza pretendere elemosine aiuti o contributi e sul principio secondo cui

i prodotti del lavoro agricolo vengano retribuiti per il loro reale e giusto prezzo. Non intendiamo lasciarli soli perché non vogliamo che la nostra generazione e le

generazioni future paghino scelte folli da parte dell’Europa”.

“Gli agricoltori vanno tutelati senza se e senza ma. Ricordiamoci sempre che parliamo di un settore fondamentale e di primo piano nella filiera alimentare e produttiva che contribuisce in maniera determinante alla tenuta dell’economia nazionale e, in particolare, locale. Non dimentichiamo, infatti, la risalente vocazione agreste della maggior parte delle comunità calabresi”.

Il sindaco, nel ribadire la propria solidarietà ai manifestanti, ha concluso che “dal Governo devono giungere risposte immediate e concrete, così come è necessario che le politiche agricole dell’Unione Europea debbano essere

profondamente riviste. E tutto questo deve avvenire guardando anche ai giovani agricoltori che sono il futuro dei nostri territori e che vogliono continuare a lavorare la propria terra oltre che continuare a portare avanti la tradizione dell’azienda di famiglia”.

