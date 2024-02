Protesta degli agricoltori, De Luca al Tg4: “pronti ad andare sino a Bruxelles, difenderemo i nostri prodotti”

StrettoWeb

Ospite del Tg4, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, è un fiume in piena a difesa degli agricoltori ed allevatori. “Il 22 febbraio la nostra manifestazione di protesta con i trattori al fianco di agricoltori e allevatori si sposterà a Roma per la manifestazione SalviAmo l’Italia. Questo governo ha fallito su tutta la linea, sta distruggendo un intero comparto, calpestando i diritti e la dignità di queste persone. Noi siamo, e saremo, al loro fianco. Al governo Meloni chiediamo un piano straordinario triennale per l’agricoltura italiana“, rimarca De Luca.

“La verità la sapete qual’è? Gli agricoltori sono tenuti al guinzaglio da norme assurde. Dopo Roma, siamo pronti ad andare sino a Bruxelles per difendere i nostri prodotti”, conclude Deluca.

