Migliaia di agricoltori protestano ad Atene, presidio davanti il Parlamento

Divampa in tutta Europa, la protesta degli agricoltori contro la politica dell’UE. “No farmers, no food” denunciano i cartelli esposti dagli agricoltori greci sui trattori parcheggiati in piazza Syntagma, davanti alla sede del parlamento ellenico, dove è attualmente in corso il presidio di protesta degli agricoltori. Con una grande mobilitazione di migliaia lavoratori provenienti da tutto il Paese, e più di 130 trattori, gli agricoltori greci hanno deciso di protestare.

Un mese di protesta in Grecia e le parole del premier

La mobilitazione degli agricoltori segna il culmine delle proteste organizzate nell’ultimo mese in tutta la Grecia: le richieste dei lavoratori includono la riduzione dei costi del carburante e dell’elettricità e una rinegoziazione della nuova politica agricola comune dell’Ue. “Capisco perfettamente che i nostri agricoltori vogliano organizzare una manifestazione simbolica ad Atene, seguendo l’esempio di quanto accaduto in altre capitali europee”, ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis ieri alla televisione privata Star. Ma il primo ministro, che nella scorsa settimana aveva incontrato i rappresentanti delle proteste, ha insistito sul fatto che il governo “non ha più nulla da dare” agli agricoltori, perché le risorse non sono illimitate.

