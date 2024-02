Previsioni Meteo Vibo Valentia per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 7 Febbraio a Vibo Valentia promettono una giornata piuttosto coperta. La mattina ci saranno nuvole sparse con una copertura nuvolosa di circa il 50%. La temperatura sarà di 8.9°C, con una sensazione termica identica. Il vento soffierà a 3.8km/h provenendo da Sud – Sud Ovest con raffiche di vento fino a 5.9km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si attesterà a 1023hPa.

Durante il pomeriggio, la copertura delle nuvole raggiungerà il 100%, con una temperatura massima di 14.8°C e una sensazione termica di 13.4°C. Il vento manterrà una velocità costante intorno ai 5.7km/h provenendo da Nord Ovest con raffiche fino a 7.7km/h. L’umidità aumenterà fino al 54%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1016hPa.

Durante la sera, il cielo rimarrà completamente coperto e la temperatura si aggirerà intorno ai 9.2°C, con una sensazione termica di 8.6°C. Il vento soffierà a 5.8km/h provenendo da Sud – Sud Ovest con raffiche di vento fino a 7.5km/h. L’umidità sarà dell’68% e si prevede che la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016hPa.

In notturna, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, scendendo al 94%, con una temperatura minima di 8.8°C e una sensazione termica di 7.7°C. Il vento raggiungerà una velocità di 7.6km/h provenendo da Sud – Sud Ovest con raffiche di vento fino a 11.2km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In generale, Mercoledì 7 Febbraio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da copertura nuvolosa e temperature miti. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità rimarrà costantemente elevata. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e avvolgersi adeguatamente per affrontare la freschezza del vento in arrivo da Sud – Sud Ovest.

Speriamo che queste previsioni siano utili per pianificare al meglio la tua giornata!

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.9° perc. 8.9° Assenti 3.8 SSO max 5.9 Libeccio 60 % 1023 hPa 3 cielo coperto 8.8° perc. 8.8° Assenti 4.3 SSE max 5.6 Scirocco 59 % 1021 hPa 6 cielo coperto 9.1° perc. 9.1° Assenti 4.5 SE max 6 Scirocco 58 % 1021 hPa 9 cielo coperto 13.5° perc. 12.1° Assenti 1.6 SO max 5.2 Libeccio 45 % 1019 hPa 12 cielo coperto 14.8° perc. 13.4° Assenti 5.7 NO max 7.7 Maestrale 42 % 1017 hPa 15 cielo coperto 13.2° perc. 12° Assenti 5.7 NNO max 7.8 Maestrale 54 % 1016 hPa 18 cielo coperto 9.8° perc. 9.8° Assenti 1.7 SSO max 4 Libeccio 68 % 1016 hPa 21 cielo coperto 9.2° perc. 8.6° Assenti 5.8 SSO max 7.5 Libeccio 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:39

