Previsioni Meteo Vibo Valentia per domani Mercoledì 21 Febbraio

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Febbraio a Vibo Valentia prospettano un’approssimativa copertura nuvolosa del 100% durante le ore notturne, con temperature iniziali di 8.4°C alle 00:00 e in generale inferiori ai 10°C fino alle 06:00. Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente fino al 67% alle 08:00, con un’innalzamento delle temperature fino a 12°C alle 09:00, seguite da un ulteriore aumento fino a 12.9°C alle 11:00.

Nel corso del pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, con solo il 16% di copertura nuvolosa alle 13:00 e 14:00, e temperature massime di 13°C.

In serata, la copertura nuvolosa tenderà a crescere, stabilendosi intorno al 33-37% dalle 17:00 alle 20:00, accompagnata da un calo delle temperature fino a 7.7°C alle 21:00, mantenendosi intorno a questi valori per il resto della serata.

Inoltre, è prevista una velocità del vento leggermente variabile durante l’intera giornata, con punte più alte di 15km/h nelle prime ore del mattino e inizio pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, fatta eccezione per una debole probabilità (2-8%) nelle prime ore del mattino fino alle 07:00 e dalle 18:00 alle 19:00.

L’umidità si manterrà intorno al 70% nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica oscillerà attorno a 1020-1023hPa.

In conclusione, Mercoledì 21 Febbraio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da un’alternanza tra copertura nuvolosa e nubi sparse con temperature massime di 13°C durante il pomeriggio e leggeri venti provenienti principalmente dalla direzione Est e Sud Est. Nonostante la variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per lo svolgimento di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 8.4° perc. 6.7° prob. 8 % 10 E max 13.4 Levante 78 % 1021 hPa 3 cielo coperto 7.8° perc. 6.3° prob. 4 % 8.7 ESE max 9 Scirocco 78 % 1020 hPa 6 cielo coperto 7.4° perc. 5.8° prob. 3 % 8.7 ESE max 9.6 Scirocco 75 % 1021 hPa 9 nubi sparse 12° perc. 10.6° Assenti 8.8 NE max 15.4 Grecale 53 % 1022 hPa 12 nubi sparse 12.9° perc. 11.6° Assenti 6.6 N max 11.1 Tramontana 51 % 1022 hPa 15 poche nuvole 12.2° perc. 10.9° Assenti 6.1 NNE max 12.2 Grecale 57 % 1021 hPa 18 nubi sparse 9.2° perc. 8.1° Assenti 7.7 SE max 9.4 Scirocco 69 % 1023 hPa 21 poche nuvole 7.7° perc. 6.4° Assenti 7.7 SE max 8 Scirocco 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:54

