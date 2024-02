Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi Lunedì 5 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia per la giornata di Lunedì 5 Febbraio mostrano una tendenza stabile per gran parte della giornata. Al mattino, ci si aspetta una copertura nuvolosa piuttosto alta, con temperature comprese tra i 10.7°C e i 11.7°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 10-13km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà intorno all’83%-87% durante queste ore, con precipitazioni assenti.

Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, con temperature che raggiungeranno un massimo di 12.9°C intorno a mezzogiorno. Il vento si manterrà costante provenendo dall’Ovest, mantenendo una velocità tra i 13km/h e i 16km/h. L’umidità diminuirà leggermente durante le ore centrali del giorno, raggiungendo il 72%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con solo una leggera nuvola sparse verso l’ora del tramonto. Le temperature cominceranno a diminuire, con valori intorno ai 10-12.8°C. Il vento si manterrà costante provenendo dall’Ovest, con una velocità tra i 10.8km/h e i 13.3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 73%-76%.

Nella serata, le nuvole sparse aumenteranno di nuovo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 34% intorno alle ore 23:00. Le temperature si abbasseranno ulteriormente, col vento che soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità tra i 5.7km/h e i 6km/h. L’umidità sarà intorno all’88%-90%, con precipitazioni assenti.

In sintesi, Lunedì 5 Febbraio a Vibo Valentia vedrà una giornata con incremento della copertura nuvolosa al mattino, seguita da un miglioramento delle condizioni meteorologiche durante il giorno prima di un’ulteriore aumento delle nuvole verso sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto standard per la stagione, con venti moderati e umidità variabile.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Febbraio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.8° perc. 10.1° Assenti 10.2 OSO max 14.9 Libeccio 83 % 1028 hPa 8 cielo coperto 11.2° perc. 10.4° Assenti 12.1 O max 16.2 Ponente 77 % 1029 hPa 11 nubi sparse 12.8° perc. 12° Assenti 13.9 O max 16.2 Ponente 72 % 1028 hPa 14 cielo sereno 12.5° perc. 11.7° Assenti 12.5 O max 16.1 Ponente 74 % 1027 hPa 17 cielo sereno 9.8° perc. 8.8° Assenti 7.5 O max 10.8 Ponente 88 % 1028 hPa 20 nubi sparse 9.3° perc. 8.9° Assenti 5.3 SO max 9.9 Libeccio 88 % 1029 hPa 23 nubi sparse 8.8° perc. 8.1° Assenti 6 SSO max 10.3 Libeccio 89 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.