Previsioni Meteo Trapani per oggi Sabato 17 Febbraio

Le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Trapani indicano condizioni atmosferiche stabili che offriranno una piacevole giornata ai residenti e ai visitatori della città. La copertura nuvolosa sarà leggera e il Sole sarà protagonista per gran parte della giornata.

Durante la notte, ci aspettiamo cielo sereno con una temperatura che si aggira intorno ai 12.5°C. Al sorgere del sole, le prime ore della mattina verranno dominate dalle nubi sparse, ma la probabilità di precipitazioni è trascurabile. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 12-14°C, con un leggero aumento in alcune ore.

Nella parte centrale della mattina, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a leggere nuvole sparse e una temperatura massima di 15.4°C. Nel corso del pomeriggio, gli effetti del clima primaverile si faranno sentire, con temperature massime che raggiungeranno i 15.8°C e coperture nuvolose intorno al 22%. L’assenza di precipitazioni e venti leggeri contribuiranno a creare condizioni atmosferiche favorevoli.

Al tramonto, il cielo presenterà poche nuvole con temperature che si assesteranno sui 13.4°C. Man mano che la giornata prosegue verso la sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, offrendo scenari di cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 12.5-13°C.

Globalmente, le previsioni meteo per Sabato 17 Febbraio a Trapani indicano condizioni climatiche gradevoli e una giornata in cui il bel tempo farà da padrone. Sia i residenti che i visitatori potranno godersi la città in tutto il suo splendore, approfittando di un clima piacevole e di condizioni atmosferiche ottimali.

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 12.8° perc. 12.3° Assenti 10 ESE max 12.9 Scirocco 83 % 1021 hPa 8 nubi sparse 13.8° perc. 12.9° Assenti 4.7 E max 6.6 Levante 64 % 1023 hPa 11 nubi sparse 15.7° perc. 14.8° Assenti 6.9 NNO max 5.9 Maestrale 58 % 1025 hPa 14 poche nuvole 15.7° perc. 15° Assenti 8.6 NNO max 8.1 Maestrale 61 % 1025 hPa 17 poche nuvole 13.7° perc. 13° Assenti 6.4 NNE max 7.3 Grecale 73 % 1026 hPa 20 cielo sereno 13° perc. 12.2° Assenti 5.4 E max 5.5 Levante 74 % 1028 hPa 23 cielo sereno 12.5° perc. 11.7° Assenti 4.4 E max 4.5 Levante 73 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:05

