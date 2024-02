Previsioni Meteo Trapani per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 7 Febbraio a Trapani avremo un costante cielo coperto con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 92% e il 100%, con temperature che si manterranno piuttosto stabili intorno ai 13.5°C e i 16.3°C. Nel corso della mattina, la velocità del vento si manterrà attorno ai 15km/h, proveniente da direzione Sud – Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 18km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa calerà fino al 37% e inizierà una leggera attenuazione delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle nubi e un incremento della pressione atmosferica. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando anche a 16km/h per poi rafforzarsi ulteriormente nel corso della serata.

Infine, dalla sera fino alla notte, ci attendiamo un aumento della precipitazione, con pioggia leggera e raffiche di vento che potranno superare i 29km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest, con umidità che si aggirerà attorno al 91% e pressione atmosferica che scenderà a 1016hPa.

In conclusione, a Trapani per Mercoledì 7 Febbraio ci aspettiamo un meteo con cielo coperto al mattino, progressivo diradamento delle nubi nel pomeriggio e pioggia leggera con venti e raffiche più sostenute dalla sera in poi. Bisognerà tenere d’occhio gli avvisi meteo e agire di conseguenza per poter affrontare al meglio la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 13.5° perc. 12.5° Assenti 13 SSE max 14.5 Scirocco 59 % 1022 hPa 3 cielo coperto 13.9° perc. 12.8° Assenti 11.6 SSE max 13 Scirocco 53 % 1020 hPa 6 cielo coperto 13.6° perc. 12.4° Assenti 11.7 S max 14.3 Ostro 55 % 1020 hPa 9 cielo coperto 15.6° perc. 14.7° Assenti 14.6 S max 17.9 Ostro 57 % 1019 hPa 12 cielo coperto 16° perc. 15.4° Assenti 14.9 SO max 17.6 Libeccio 70 % 1018 hPa 15 nubi sparse 15.4° perc. 15.1° Assenti 15.4 O max 29.7 Ponente 79 % 1017 hPa 18 pioggia leggera 14.2° perc. 14° 0.12 mm 18.4 O max 28.8 Ponente 91 % 1017 hPa 21 pioggia leggera 13.9° perc. 13.7° 0.12 mm 18.2 OSO max 26.4 Libeccio 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:55

