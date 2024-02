Previsioni Meteo Trapani per domani Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 21 Febbraio a Trapani promettono una giornata che si caratterizzerà per vari livelli di nuvolosità, ma complessivamente con condizioni climatiche piuttosto stabili.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 90-100%. Le temperature si manterranno intorno ai 12.8°C, con una leggera sensazione di fresco percepita, a causa della modesta velocità del vento proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, pari al 68%, mentre l’umidità sarà alta, intorno all’80%.

Nella mattina, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa attestata intorno al 43-27%. Le temperature raggiungeranno i 15°C, ma la sensazione di fresco sarà limitata da una moderata velocità del vento, sempre proveniente da Nord Est. Le precipitazioni diminuiranno, mantenendosi su un livello basso, intorno al 20-24%, mentre l’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 71-80%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 9-36%. Le temperature oscilleranno intorno ai 14.1-15.6°C, con una sensazione di fresco mitigata dalla moderata velocità del vento. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati intorno al 66-77%.

In serata, le condizioni meteorologiche si confermeranno stabili, con un cielo sereno o poco nuvoloso e una copertura nuvolosa intorno al 6-22%. Le temperature si attesteranno sui 12-13.6°C, con una sensazione di fresco leggermente avvertita. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità si manterrà costante, intorno al 76-78%.

In conclusione, Mercoledì 21 Febbraio a Trapani si prospetta come una giornata caratterizzata da condizioni climatiche generalmente buone, con temperature piuttosto miti e la possibilità di qualche schiarita nel cielo. Resta tuttavia consigliabile prestare attenzione alla copertura nuvolosa e alla velocità del vento, soprattutto in vista di possibili variazioni delle condizioni meteorologiche durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.8° perc. 12.2° prob. 68 % 18.1 NE max 22.1 Grecale 80 % 1020 hPa 3 nubi sparse 12.6° perc. 12.1° prob. 20 % 15.3 NE max 20.1 Grecale 81 % 1020 hPa 6 nubi sparse 12.8° perc. 12.3° prob. 21 % 17.8 NE max 23.5 Grecale 81 % 1021 hPa 9 poche nuvole 15° perc. 14.4° prob. 24 % 19.6 NE max 24.9 Grecale 71 % 1023 hPa 12 nubi sparse 15.4° perc. 14.8° Assenti 25.5 NNE max 27.6 Grecale 69 % 1023 hPa 15 nubi sparse 14.6° perc. 13.9° Assenti 20.4 NNE max 24.1 Grecale 68 % 1022 hPa 18 poche nuvole 12.8° perc. 12.2° Assenti 17.5 NNE max 21 Grecale 78 % 1023 hPa 21 cielo sereno 12.4° perc. 11.8° Assenti 13.8 NE max 16.8 Grecale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.