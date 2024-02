Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per oggi a Reggio Calabria indicate una situazione con nubi sparse durante la mattina, con una copertura nuvolosa in calo dal 53% al 38% tra le prime ore del mattino e mezzogiorno. La temperatura si alzerà gradualmente da 13.1°C a 15.6°C durante queste ore, con una minima percepita di 12.5°C e massima percepita di 14.9°C.

Nel pomeriggio, le nubi rimarranno esigue (circa il 13-21%) con temperature variabili tra i 15.3°C e i 13.6°C. Durante la sera, la situazione meteorologica non cambierà molto con nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 25% e il 47%, portando la temperatura a 12.3°C.

Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 15.8km/h e i 28.7km/h durante il giorno, con raffiche fino a 28.5km/h. Le precipitazioni sono previste solo per la mattina con una probabilità del 11%, diminuendo gradualmente fino a sparire completamente nel pomeriggio e nella serata.

L’umidità rimarrà stabile tra il 67% e il 80%, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra i 1014hPa e i 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per oggi a Reggio Calabria mostrano un giorno prevalentemente asciutto con leggere variazioni di temperatura, una copertura nuvolosa in diminuzione e venti moderati provenienti da Nord – Nord Ovest.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 13.5° perc. 12.9° prob. 21 % 15.1 NNO max 27.1 Maestrale 77 % 1014 hPa 8 nubi sparse 13.7° perc. 13.1° prob. 11 % 17.8 NNO max 28.5 Maestrale 77 % 1016 hPa 11 nubi sparse 15.4° perc. 14.7° prob. 11 % 18.2 NO max 27.7 Maestrale 67 % 1016 hPa 14 poche nuvole 15.3° perc. 14.7° Assenti 15.1 NNO max 23.1 Maestrale 68 % 1015 hPa 17 nubi sparse 12.4° perc. 11.7° Assenti 12 N max 18.6 Tramontana 79 % 1015 hPa 20 nubi sparse 12.3° perc. 11.5° Assenti 9.1 N max 14.5 Tramontana 73 % 1016 hPa 23 poche nuvole 12.4° perc. 11.6° Assenti 8.9 N max 14.1 Tramontana 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:44

