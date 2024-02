Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 22 Febbraio a Reggio Calabria si presentano interessanti. Durante la notte, avremo cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature intorno ai 11°C, con una leggera percezione di fresco. Il vento soffierà a una velocità di 3.9km/h proveniente dal Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7.5km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70% con una pressione atmosferica di 1021hPa.

Nella mattina di Giovedì, il tempo sarà stabile con cielo sereno e copertura nuvolosa ridotta, intorno al 2%. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 14°C verso le ore 11:00. Durante queste ore, il vento soffierà a una velocità compresa tra i 3km/h e i 4.5km/h, con direzione da Ovest – Sud Ovest. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1022hPa.

Nel pomeriggio, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero coprire fino al 75% del cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una percezione di fresco leggermente più accentuata rispetto alla mattina. Il vento avrà una leggera intensificazione, raggiungendo velocità di 5.5km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione atmosferica di 1019hPa.

Infine, durante la sera e la nottata, le nubi sparse continueranno a mantenersi con una copertura nuvolosa intorno al 30-43%. Le temperature caleranno leggermente, fino ad arrivare intorno agli 11°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo 10.2km/h con direzione da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 78-79%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1018hPa.

In sintesi, Giovedì 22 Febbraio sarà caratterizzato da cielo sereno nelle prime ore del giorno, con l’arrivo di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, e non sono previste precipitazioni significative. Resta comunque consigliato consultare ulteriori fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 10.7° perc. 9.7° Assenti 3.3 NE max 7.4 Grecale 72 % 1021 hPa 8 cielo sereno 12.6° perc. 11.7° Assenti 3 OSO max 2.8 Libeccio 66 % 1022 hPa 11 cielo sereno 14.5° perc. 13.6° Assenti 4.5 OSO max 7.6 Libeccio 62 % 1021 hPa 14 nubi sparse 14.2° perc. 13.3° Assenti 3.6 S max 6.7 Ostro 64 % 1020 hPa 17 nubi sparse 11.6° perc. 10.8° Assenti 3.2 S max 6 Ostro 75 % 1019 hPa 20 poche nuvole 10.9° perc. 10° Assenti 6.2 S max 10.4 Ostro 74 % 1020 hPa 23 nubi sparse 11.1° perc. 10.3° Assenti 9 SSE max 15.2 Scirocco 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.