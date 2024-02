Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 15 Febbraio a Reggio Calabria promettono condizioni generalmente stabili. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, e la temperatura si manterrà intorno ai 10-12°C. I venti soffieranno da nord-est con una velocità di 2-4 km/h. L’umidità sarà intorno al 74-82%.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 20%, con temperature comprese tra i 11°C e i 12.8°C. I venti si attesteranno tra i 5.4 km/h e i 17.4 km/h, provenienti per lo più da nord-ovest. L’umidità si aggirerà attorno al 60-69%.

Nel corso della mattina, la situazione rimarrà pressoché invariata, con poche nuvole in cielo e una temperatura massima che toccherà i 13.6°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65-69%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%, e le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 14.9°C. I venti soffieranno da nord-ovest con una velocità tra i 12.6 km/h e i 20.1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-75%, con pressione atmosferica di 1022-1023hPa.

In serata, la situazione meteorologica si manterrà stabile con una leggera variazione della copertura nuvolosa, che raggiungerà circa il 33%. Le temperature si assesteranno sui 10-11°C, con venti che si calmeranno intorno ai 3.7 km/h, provenienti da est. L’umidità sarà attorno al 74-82%.

In sintesi, Giovedì 15 Febbraio a Reggio Calabria si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con copertura nuvolosa limitata e temperature miti. I venti, pur presenti, non saranno eccessivamente forti, e l’umidità si manterrà a livelli accettabili. Sono previste buone condizioni meteo per svolgere le normali attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 12.4° perc. 11.4° Assenti 15.8 NNO max 23.6 Maestrale 63 % 1022 hPa 8 poche nuvole 12.8° perc. 11.9° Assenti 13.8 NO max 20.6 Maestrale 68 % 1024 hPa 11 poche nuvole 14.6° perc. 13.7° Assenti 13.6 NNO max 19.3 Maestrale 61 % 1023 hPa 14 cielo sereno 14.6° perc. 13.8° Assenti 14.5 NNO max 20.2 Maestrale 63 % 1022 hPa 17 cielo sereno 11.8° perc. 11.1° Assenti 12.1 NNO max 19.6 Maestrale 81 % 1023 hPa 20 poche nuvole 11.2° perc. 10.4° Assenti 5.4 N max 9.5 Tramontana 81 % 1023 hPa 23 nubi sparse 10.6° perc. 9.7° Assenti 3.7 E max 4.4 Levante 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:51

