Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Domenica 11 Febbraio

Le previsioni del tempo per Domenica 11 Febbraio a Reggio Calabria promettono un’atmosfera instabile, con la presenza di piogge leggere e nuvolosità diffusa. Durante la notte, previsti cieli parzialmente nuvolosi con una copertura nuvolosa variabile tra il 47% e il 71%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-13°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta al vento proveniente dal Nord Ovest con velocità compresa tra i 5.6 e i 6.3 km/h.

Nella mattina, la situazione meteo si manterrà pressoché invariata, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa (42%) ma con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 14.7°C, avvertite come 12.4°C – 14°C a causa della sensazione di fresco dovuta alla leggera brezza proveniente da Nord Est con velocità tra 1.8km/h e 2.6km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia leggera sarà più diffusa, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. Le temperature si manterranno comprese tra i 11.1°C e i 15°C, ma avvertite come 10.3°C – 14.3°C a causa del persistente vento da Nord Ovest con raffiche fino a 36.4 km/h.

Anche nella sera, la pioggia leggera sarà ancora presente con una copertura nuvolosa che varierà tra il 56% e il 100%. Le temperature dovrebbero restare stabili attorno ai 10.3°C – 11.6°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza del vento.

In generale, quindi, la giornata di Domenica 11 Febbraio sarà caratterizzata da piogge leggere e nuvolosità diffusa. Le temperature si manterranno su valori non troppo rigidi, ma la percezione del freddo sarà accentuata dalla presenza di venti che soffieranno principalmente da Nord Ovest. Prestare attenzione, dunque, a vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Febbraio a Reggio Calabria

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 13° perc. 12.2° prob. 19 % 4.5 E max 8.7 Levante 70 % 1000 hPa 8 pioggia leggera 13.8° perc. 13.2° 0.17 mm 0.9 ENE max 6 Grecale 72 % 1002 hPa 11 pioggia leggera 14.7° perc. 14° 0.42 mm 9.8 SSO max 12.2 Libeccio 67 % 1003 hPa 14 pioggia leggera 13.3° perc. 12.5° 0.59 mm 18.3 NO max 23.4 Maestrale 72 % 1003 hPa 17 pioggia leggera 11.5° perc. 10.7° 0.31 mm 15.1 NO max 33.1 Maestrale 77 % 1005 hPa 20 pioggia leggera 10.7° perc. 10° 0.18 mm 12.2 ONO max 26.1 Maestrale 80 % 1007 hPa 23 nubi sparse 10.4° perc. 9.5° prob. 45 % 5.6 NO max 17.8 Maestrale 76 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:47

