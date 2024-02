Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Domani a Reggio Calabria, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse durante la notte con una temperatura che si aggira intorno ai 11.7°C. La copertura nuvolosa sarà del 8% con una leggera presenza di vento proveniente da Nord a 11.1km/h. L’umidità sarà intorno all’80% e la pressione atmosferica sarà di 1028hPa.

Durante la mattina**, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti significativi. Le nubi sparse con copertura nuvolosa del 77% aumenteranno lievemente la temperatura che si assesterà sui 14°C. La velocità del vento diminuirà a 8.5km/h provenienti sempre da Nord, mentre l’umidità sarà del 70%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 95%. La temperatura si manterrà sui 15.5°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 3.1km/h proveniente da Ovest, con un’umidità intorno al 59% e una pressione atmosferica costante a 1023hPa.

Nella sera, le condizioni rimarranno stabili con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura varierà intorno ai 12.6°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento a 4.2km/h proveniente da Nord – Nord Est, e un’umidità costante al 67% con una pressione atmosferica di 1022hPa.

In conclusione, domani a Reggio Calabria ci aspettiamo una giornata dal meteo stabile, con copertura nuvolosa costante per tutto il giorno e temperature comprese tra 11.7°C e 15.5°C. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.7° perc. 11° Assenti 11.1 N max 16.5 Tramontana 80 % 1028 hPa 3 nubi sparse 11.5° perc. 10.7° Assenti 11.8 N max 17.8 Tramontana 79 % 1026 hPa 6 nubi sparse 11.8° perc. 11.2° Assenti 10.4 N max 16 Tramontana 80 % 1026 hPa 9 nubi sparse 15° perc. 14.2° prob. 13 % 5.9 NNO max 8.8 Maestrale 64 % 1026 hPa 12 cielo coperto 15.5° perc. 14.7° prob. 4 % 3.3 ONO max 7.8 Maestrale 59 % 1023 hPa 15 cielo coperto 14.9° perc. 14° Assenti 1.3 NO max 6.7 Maestrale 60 % 1022 hPa 18 cielo coperto 12.6° perc. 11.7° Assenti 4.9 NNE max 6 Grecale 69 % 1022 hPa 21 cielo coperto 12.6° perc. 11.7° Assenti 4.2 NNE max 5.3 Grecale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:54

