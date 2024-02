Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi Domenica 4 Febbraio con sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 4 Febbraio a Reggio Calabria promettono di essere piuttosto stabili nel corso della giornata. Durante la notte, ci saranno nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varia dal 40% al 48%. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una percezione leggermente inferiore di circa 1°C. La velocità del vento sarà piuttosto sostenuta, oscillando attorno ai 18-19 km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 28.3 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà compresa tra il 72% e il 77%, e la pressione atmosferica intorno ai 1028hPa.

Con il sorgere del sole alle prime ore del mattino, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 40-45% e le temperature cominceranno a salire lievemente, raggiungendo i 13-14°C. La percezione della temperatura sarà anch’essa in aumento, attestandosi intorno ai 12-13°C. La velocità del vento si manterrà costante sui 17-18 km/h, sempre proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che diminuiranno leggermente a 24-25 km/h. Le precipitazioni e l’umidità rimarranno assenti, mentre la pressione atmosferica si aggirerà sui 1028hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 40-45%, con temperature che aumenteranno fino a toccare i 15-16°C e una percezione termica di 14-15°C. La velocità del vento tenderà a diminuire leggermente, attestandosi sui 15-16 km/h, sempre proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche che si aggireranno intorno ai 20-22 km/h. Durante questo periodo, le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità tra il 63% e il 71%, e una pressione atmosferica intorno ai 1027-1028hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa prossima allo zero percento. Le temperature caleranno leggermente rispetto al mattino, attestandosi intorno ai 13-15°C, con una percezione termica di 12-14°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente sui 13-17 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che scenderanno a 18-24 km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, così come l’umidità si manterrà tra il 62% e il 68%. La pressione atmosferica subirà una leggera variazione, oscillando tra i 1027 e i 1028hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Febbraio a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata dalla presenza di nubi sparse durante la notte con copertura variabile, seguita da una mattina e un pomeriggio soleggiati, con copertura nuvolosa prossima allo zero percento. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con un lieve calo nel pomeriggio, mentre la velocità del vento diminuirà costantemente nel corso della giornata. Le condizioni rimarranno asciutte, pertanto non sono previste precipitazioni. Si consiglia di prendere le dovute precauzioni in base alle temperature e alla percezione termica, mentre vi auguriamo una piacevole giornata a Reggio Calabria.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.4° perc. 11.7° Assenti 18.1 NNO max 27.3 Maestrale 74 % 1028 hPa 8 nubi sparse 13.1° perc. 12.4° Assenti 17.4 NNO max 24.4 Maestrale 75 % 1028 hPa 11 nubi sparse 15.3° perc. 14.6° Assenti 15.8 NNO max 21 Maestrale 66 % 1028 hPa 14 cielo sereno 15.3° perc. 14.5° Assenti 17.5 N max 23.3 Tramontana 64 % 1027 hPa 17 cielo sereno 12° perc. 11.4° Assenti 12.5 N max 18.4 Tramontana 78 % 1028 hPa 20 cielo sereno 12° perc. 11.1° Assenti 13 N max 18.5 Tramontana 70 % 1028 hPa 23 cielo sereno 11.8° perc. 10.9° Assenti 13.2 N max 19.7 Tramontana 73 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:40

