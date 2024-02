Previsioni Meteo Ragusa per oggi Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 17 Febbraio a Ragusa promettono un’ampia varietà di condizioni meteorologiche durante la giornata. La notte sarà caratterizzata da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saranno fresche, con valori intorno a 1.5°C, percepiti come 0°C, e una leggera brezza proveniente dall’Est, con velocità del vento intorno ai 5.5km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà alta, attorno all’87%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1022hPa.

Nel corso della mattina, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 79-67%. Le temperature aumenteranno progressivamente, con valori che oscilleranno tra i 3.4°C e i 12°C, mentre la percezione di freddo diminuirà lievemente. Il vento continuerà a soffiare dall’Est, spostandosi poi a Sud Est, con velocità intorno agli 8-10km/h. L’umidità diminuirà fino al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024-1025hPa.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 44-59%. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che oscilleranno tra i 13.4°C e i 14°C, mentre la percezione di freddo si manterrà costante. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12.3km/h da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà fino al 66%, ma non sono previste precipitazioni, e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1024-1025hPa.

Durante la sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 8-39%. Le temperature caleranno gradualmente, con valori che si manterranno intorno ai 7-8.7°C, e la percezione di freddo si farà leggermente più intensa. Il vento continuerà a provenire dall’Est, con velocità intorno ai 5.5-7.2km/h, mentre l’umidità si manterrà costante attorno all’87-88%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, attestandosi sui 1027-1028hPa.

Ragusa vivrà una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative, passando da una notte coperta a una giornata con parziali schiarite. Le temperature, lievemente al di sotto delle medie stagionali, non dovrebbero destare preoccupazioni. Il vento e l’umidità, pur presenti, non dovrebbero influenzare eccessivamente le attività all’aperto. Per le attività all’aperto, può essere consigliabile vestirsi a strati e tenere a portata di mano un ombrello leggero, sebbene le precipitazioni non siano attese.

In sintesi, Sabato 17 Febbraio a Ragusa vedrà un susseguirsi di condizioni meteorologiche mutevoli, consentendo agli abitanti di godersi una varietà di atmosfere nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 2.4° perc. 0.7° Assenti 6.3 E max 7 Levante 86 % 1022 hPa 8 nubi sparse 8.7° perc. 7.7° Assenti 7 E max 8.9 Levante 71 % 1024 hPa 11 nubi sparse 13.7° perc. 12.5° Assenti 11.5 SE max 10.3 Scirocco 54 % 1025 hPa 14 nubi sparse 13.4° perc. 12.4° Assenti 13.8 SSE max 12.3 Scirocco 60 % 1024 hPa 17 nubi sparse 8.3° perc. 7.6° Assenti 5.8 SE max 6.9 Scirocco 86 % 1026 hPa 20 cielo sereno 7.1° perc. 6.3° Assenti 5.8 NE max 5.9 Grecale 88 % 1028 hPa 23 cielo sereno 6.7° perc. 5.3° Assenti 7.2 NE max 7.2 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:57

