Previsioni Meteo Ragusa per oggi Mercoledì 14 Febbraio

Mercoledì 14 Febbraio sarà una giornata all’insegna del bel tempo per Ragusa. Le prime ore della giornata si presenteranno con un cielo sereno e temperature comprese tra i 3.5°C e i 6.1°C andando incontro a una leggera crescita dell’umidità dal 77% al 81% tra le 04:00 e le 07:00. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con picchi previsti tra i 11.3°C e i 13.5°C. La sensazione di freddo sarà attenuata, mantenendosi intorno ai 4.6°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere estremamente favorevoli, con un cielo sereno e temperature piacevoli che si aggireranno intorno ai 13.4°C. La presenza di vento si manterrà moderata, con velocità intorno ai 27km/h provenienti prevalentemente da Nord – Nord Ovest.

Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature in leggero calo ma comunque piuttosto miti, intorno ai 5°C. Il cielo si manterrà sereno e la presenza di vento diminuirà, garantendo una costante sensazione di piacevolezza.

In conclusione, Mercoledì 14 Febbraio a Ragusa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli, ideale per un’uscita o una passeggiata romantica in occasione di San Valentino.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 4° perc. -0.1° Assenti 19.5 N max 45.8 Tramontana 80 % 1018 hPa 8 cielo sereno 8.4° perc. 4.6° Assenti 27.9 N max 40.6 Tramontana 63 % 1020 hPa 11 cielo sereno 13.1° perc. 11.4° Assenti 24.9 NNO max 32.2 Maestrale 37 % 1020 hPa 14 cielo sereno 13.1° perc. 11.4° Assenti 24.2 NNO max 30.7 Maestrale 38 % 1019 hPa 17 cielo sereno 7.3° perc. 5.8° Assenti 8.1 NNE max 13.3 Grecale 58 % 1021 hPa 20 cielo sereno 5.2° perc. 3.2° Assenti 9.1 NE max 9.4 Grecale 67 % 1023 hPa 23 cielo sereno 4.7° perc. 2.3° Assenti 10.1 NE max 10 Grecale 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:55

