Previsioni Meteo Ragusa per oggi Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 20 Febbraio a Ragusa mostrano un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Durante la notte, dalle 04:00 alle 05:00, si prevedono cieli con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai 4.5°C, con una leggera variazione verso le 05:00 con una minima diminuzione della copertura nuvolosa all’80% e un lieve aumento della temperatura a 5°C.

Al sorgere del giorno, dalle 06:00 alle 07:00, i cieli resteranno coperti con una copertura nuvolosa progressivamente crescente, raggiungendo il 90% di copertura intorno alle 07:00. Le temperature aumenteranno fino a 7°C e sono attesi venti con una velocità di 5.9km/h, provenienti da Est – Nord Est.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa continuerà a aumentare fino a raggiungere il 100% intorno alle 09:00, con temperature che saliranno fino a 11°C. I venti si intensificheranno a 8.7km/h provenienti da Est.

Nel pomeriggio, dalle 12:00 alle 15:00, le condizioni meteorologiche vedranno un aumento delle precipitazioni, con una probabilità di pioggia intorno al 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12.8°C intorno alle 11:00, ma diminuiranno gradualmente nel corso del pomeriggio, raggiungendo i 10.9°C intorno alle 15:00. I venti si intensificheranno notevolmente, raggiungendo 28.5km/h da Est – Nord Est.

Nel corso della sera, le precipitazioni continueranno, con una probabilità di pioggia intorno al 100% fino alle 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 8.5°C, con venti provenienti da Nord Est, fino a 47.5km/h.

In sintesi, Martedì 20 Febbraio a Ragusa sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa crescente, temperature variabili e precipitazioni diffuse. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni e adottare le misure appropriate in base alle condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 5° perc. 4° Assenti 5.2 ENE max 6.2 Grecale 91 % 1019 hPa 8 cielo coperto 9° perc. 8.2° prob. 11 % 6.8 E max 11.4 Levante 77 % 1020 hPa 11 cielo coperto 12.8° perc. 11.7° prob. 20 % 15.1 ESE max 16.3 Scirocco 58 % 1018 hPa 14 cielo coperto 11.7° perc. 10.7° prob. 57 % 21.6 ENE max 23.8 Grecale 66 % 1017 hPa 17 cielo coperto 8.4° perc. 5.2° prob. 60 % 21.6 NE max 40.2 Grecale 89 % 1018 hPa 20 pioggia leggera 8.8° perc. 5.2° 0.18 mm 27.5 ENE max 43.7 Grecale 88 % 1018 hPa 23 pioggia leggera 8.5° perc. 4.6° 0.33 mm 30 NE max 47.5 Grecale 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 18:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.