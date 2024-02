Previsioni Meteo Palermo per oggi Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Palermo indicano un’inizio di giornata con copertura nuvolosa quasi totale.

Durante la notte, a partire dalle 04:00, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai 9.2°C, con una sensazione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità pari a 7.2km/h e raffiche fino a 11km/h, con una probabilità del 27% di precipitazioni e un’umidità al 89%.

Nella mattina, la nuvolosità si manterrà elevata con temperature in lieve diminuzione, oscillanti intorno agli 8°C, e la possibilità di precipitazioni leggere. Il vento aumenterà leggermente in intensità, con raffiche fino a 25.5km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, ma potrebbero presentarsi nuvolosità sparse con una probabilità di pioggia leggera. Le temperature saranno comprese tra i 10.4°C e gli 11.1°C con venti fino a 23.2km/h.

In serata, la nuvolosità diminuirà ulteriormente, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature in graduale calo attorno ai 6°C e venti che rallenteranno fino a 5.4km/h.

In sintesi, per Mercoledì 21 Febbraio a Palermo, le previsioni meteo suggeriscono una giornata con copertura nuvolosa predominante e la possibilità di precipitazioni leggere soprattutto durante la mattina e l’inizio del pomeriggio. Ci si aspetta una diminuzione della nuvolosità nel corso della giornata, accompagnata da un graduale calo delle temperature. Per ulteriori dettagli e informazioni in tempo reale, consulta le fonti ufficiali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.7° perc. 7.6° prob. 23 % 7.5 NNE max 12.1 Grecale 91 % 1020 hPa 8 nubi sparse 9° perc. 7.2° prob. 22 % 11.5 NNE max 25.5 Grecale 87 % 1022 hPa 11 pioggia leggera 10.8° perc. 10° 0.1 mm 14.4 NE max 23.2 Grecale 77 % 1022 hPa 14 nubi sparse 12° perc. 11.1° Assenti 14.4 NNE max 17.3 Grecale 69 % 1021 hPa 17 nubi sparse 7.2° perc. 5.5° Assenti 9 NNE max 9.4 Grecale 93 % 1022 hPa 20 nubi sparse 6.1° perc. 6.1° Assenti 3.9 NNE max 6.3 Grecale 96 % 1024 hPa 23 nubi sparse 5.3° perc. 5.3° Assenti 3.7 N max 5.4 Tramontana 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 18:06

