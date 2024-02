Previsioni Meteo Palermo per oggi Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Febbraio a Palermo prevedono un cielo prevalentemente coperto durante la notte con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 94% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno agli 8-7°C, mentre la percezione termica sarà in linea con il termometro. Il vento soffierà a velocità contenute, variando principalmente da nord a nord-est con raffiche non particolarmente intense.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con un aumento della copertura nuvolosa che arriverà al 100% intorno alle ore 9:00. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno agli 11-10°C e le precipitazioni potrebbero manifestarsi con una probabilità del 6%. Il vento sarà perlopiù orientato verso est con lievi variazioni nella direzione.

Durante il primo pomeriggio la pioggia leggera farà la sua comparsa, con un’alta probabilità di precipitazioni dal 100% alle 11:00 fino alle 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C, con una percezione termica leggermente inferiore e venti che ruoteranno principalmente verso sud-est.

Nella sera il cielo si manterrà coperto, con precipitazioni che tenderanno a diminuire di intensità nel corso della serata. Le temperature oscilleranno intorno agli 8-7°C e la probabilità di pioggia diminuirà lentamente.

In sintesi, Martedì 20 Febbraio a Palermo ci attendiamo una giornata caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni leggere, con temperature stabili tra 7°C e 11°C. Il vento sarà per lo più leggero con una prevalenza di orientamento verso est e sud-est. Si consiglia quindi di prepararsi con abbigliamento adeguato e di prestare attenzione agli spostamenti, considerando la presenza di pioggia durante gran parte della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 8.1° perc. 8.1° Assenti 1.5 NNE max 4.3 Grecale 91 % 1020 hPa 8 cielo coperto 9.8° perc. 9.8° prob. 3 % 2.4 ENE max 3.9 Grecale 79 % 1019 hPa 11 pioggia leggera 10.8° perc. 9.9° 0.27 mm 4.9 SE max 6 Scirocco 75 % 1019 hPa 14 pioggia leggera 9.6° perc. 9.6° 0.78 mm 2.5 SSE max 5.7 Scirocco 86 % 1018 hPa 17 pioggia leggera 8.6° perc. 8.6° 0.14 mm 2.3 ESE max 3.2 Scirocco 89 % 1018 hPa 20 cielo coperto 8.3° perc. 8.3° prob. 29 % 1.6 ESE max 3.4 Scirocco 88 % 1020 hPa 23 cielo coperto 7° perc. 7° prob. 19 % 4.8 NNO max 6.1 Maestrale 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.