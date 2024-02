Previsioni Meteo Palermo per oggi Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Palermo per Lunedì 19 Febbraio sono caratterizzate da clima nuvoloso con copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente durante la mattina e si manterrà alta per tutto il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 15.1°C a mezzogiorno, mentre la minima sarà di circa 6.9°C verso le ore serali. La percezione di freddo sarà praticamente in linea con la temperatura effettiva durante la notte, salendo leggermente nelle ore diurne.

Durante la notte di lunedì, il cielo sarà già coperto con una temperatura di 8°C e una copertura nuvolosa del 99%. La direzione del vento sarà predominante da Ovest con una velocità di 4.9km/h. La pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1022hPa mentre le precipitazioni saranno assenti.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, passando dal 53% delle prime ore fino al 100% atteso nelle ore successive. La temperatura salirà da 7.5°C alle prime luci dell’alba fino a 14.8°C verso le 11:00 con una percezione di freddo in linea con il termometro. La direzione del vento sarà costantemente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche intorno ai 9.4km/h. La pressione atmosferica varierà leggermente, mantenendosi comunque su valori intorno ai 1023hPa e 1024hPa.

Nel corso del pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. La copertura nuvolosa resterà al 100% con la temperatura che inizierà a scendere gradatamente fino a 13.3°C alle 15:00. La percezione di freddo sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva. Permane la direzione del vento da Ovest, con una leggera diminuzione della velocità. Pressione atmosferica e umidità mostreranno una lieve tendenza al rialzo, attestandosi su 1022hPa e 68% intorno alle 15:00.

In serata, le condizioni resteranno stabili con una copertura nuvolosa al 100% e temperature attorno ai 7°C. La direzione del vento da Ovest – Sud Ovest resterà costante con una leggera diminuzione della velocità. L’umidità relativa dell’aria si manterrà alta, oscillando attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica toccherà quota 1022hPa.

In conclusione, per Lunedì 19 Febbraio a Palermo, il meteo annuncia una giornata grigia e nuvolosa con temperature miti, senza precipitazioni. Chi è a Palermo in questa giornata dovrà prepararsi a una giornata fresca e umida, senza piogge ma con poco sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.7° perc. 7.7° Assenti 2.7 O max 5.1 Ponente 70 % 1027 hPa 8 cielo coperto 10.6° perc. 9.3° Assenti 5.5 OSO max 6.9 Libeccio 59 % 1026 hPa 11 cielo coperto 14.8° perc. 13.8° Assenti 7.2 OSO max 9.4 Libeccio 57 % 1024 hPa 14 cielo coperto 14° perc. 13.2° Assenti 8.7 O max 10.9 Ponente 65 % 1022 hPa 17 cielo coperto 9° perc. 9° Assenti 4.7 O max 6.5 Ponente 85 % 1022 hPa 20 cielo coperto 7.3° perc. 7.3° Assenti 4.2 O max 5.1 Ponente 90 % 1022 hPa 23 cielo coperto 6.9° perc. 6.3° Assenti 4.9 OSO max 5.1 Libeccio 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 18:04

