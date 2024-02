Previsioni Meteo Palermo per domani Mercoledì 21 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Palermo per mercoledì 21 febbraio indicano una giornata variegata dal punto di vista meteorologico. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 6 gradi Celsius, con una leggera sensazione di freddo percepita. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 20-30% con una moderata umidità del 90%. I venti soffieranno a una velocità di circa 5-6 km/h provenienti prevalentemente da nord.

Al sorgere del sole, ci si può aspettare una leggera schiarita, con copertura nuvolosa intorno all’82% e temperature che si aggireranno sui 5-6 gradi. Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente sereno con una probabilità di pioggia inferiore all’11%. Le temperature inizieranno a salire, fermandosi intorno ai 11 gradi Celsius, mentre la percezione del freddo continuerà a mantenersi intorno ai 10 gradi.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con qualche nube sparsa e una copertura nuvolosa tra il 5% e il 30%. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 13 gradi Celsius, con una sensazione di freddo leggermente inferiore. La probabilità di precipitazioni sarà assente, e l’umidità si attesterà intorno al 60%.

Infine, durante la sera, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con copertura nuvolosa intorno al 2-3%. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 4-6 gradi Celsius, mantenendo una percezione di freddo simile. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1024hPa, con una leggera diminuzione dell’umidità intorno all’88-90%.

In conclusione, mercoledì 21 febbraio a Palermo si prospetta una giornata con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa e un graduale aumento delle temperature, regalando quindi ottime condizioni meteo per svolgere attività all’aperto o semplicemente godersi una piacevole giornata in città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6.8° perc. 6° prob. 19 % 5.4 NNO max 6.6 Maestrale 90 % 1020 hPa 3 cielo coperto 5.9° perc. 5.9° prob. 31 % 3.8 N max 5.2 Tramontana 92 % 1020 hPa 6 nubi sparse 5.5° perc. 5.5° prob. 11 % 3.7 N max 5 Tramontana 93 % 1021 hPa 9 cielo sereno 11.1° perc. 10.2° prob. 12 % 11.1 NNE max 18 Grecale 77 % 1023 hPa 12 cielo sereno 13.2° perc. 12.2° Assenti 13 NNE max 16 Grecale 60 % 1022 hPa 15 poche nuvole 11.7° perc. 10.6° Assenti 11 NNE max 13.7 Grecale 61 % 1021 hPa 18 nubi sparse 6° perc. 4.9° Assenti 6 NNE max 6.3 Grecale 88 % 1023 hPa 21 cielo sereno 5° perc. 5° Assenti 1.8 NE max 4.9 Grecale 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 18:05

