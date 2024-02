Previsioni Meteo Palermo per domani Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo di martedì 13 febbraio per Palermo prevedono un inizio della giornata con copertura nuvolosa e possibilità di piogge leggere durante la notte. La temperatura oscillerà intorno ai 7-8°C, con una leggera percezione di freddo che potrebbe abbassare la sensazione termica di un grado rispetto alla temperatura effettiva. Il vento soffierà da direzione Sud, con velocità intorno ai 6-7 km/h, e le raffiche potrebbero raggiungere i 6-7 km/h. La probabilità di precipitazioni varia da un’ora all’altra nel corso della notte, con valori che vanno dal 30% al 50%.

Mentre ci avviciniamo alla mattina, la copertura nuvolosa tenderà a diradarsi e si avranno nubi sparse con una diminuzione della probabilità di piogge. La temperatura si manterrà intorno ai 7-8°C, con una leggera crescita durante le prime ore del mattino. La percezione della temperatura sarà moderata e il vento inizierà a provenire da direzione Nord con una leggera aumento della velocità, che potrà raggiungere valori tra gli 8 e i 10 km/h.

Durante il periodo del mezzogiorno e il pomeriggio, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa, con un cielo parzialmente nuvoloso verso nubi sparse. La temperatura aumenterà gradualmente, arrivando a toccare i 12-13°C nel pomeriggio, con una percezione termica che rimarrà comunque confortevole. Il vento, sempre proveniente da direzione Nord, si intensificherà leggermente, raggiungendo una velocità media di 13-16 km/h e raffiche che potrebbero superare i 15 km/h nelle ore pomeridiane. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno al 60-70%, con una pressione atmosferica stabile.

Nel corso della sera e della nottata, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con alcune nubi sparse. Le temperature si abbasseranno fino a raggiungere i 6-7°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente più bassa. Il vento, ancora proveniente da direzione Nord, diminuirà leggermente di intensità, con raffiche che si manterranno intorno ai 10-15 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con una maggiore incidenza nelle ore serali.

In sintesi, per martedì 13 febbraio a Palermo, le previsioni indicano un inizio con copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere durante la notte, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con un aumento graduale delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo attraverso le fonti ufficiali per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 7.3° perc. 6.4° 0.38 mm 6.1 S max 6.5 Ostro 90 % 1011 hPa 3 cielo coperto 7.5° perc. 7.5° prob. 33 % 2.6 NNE max 4 Grecale 89 % 1011 hPa 6 cielo coperto 7.2° perc. 6.1° prob. 30 % 6.5 NNE max 8 Grecale 87 % 1013 hPa 9 nubi sparse 10.7° perc. 9.7° Assenti 8.8 N max 12.1 Tramontana 72 % 1015 hPa 12 poche nuvole 12.8° perc. 11.7° prob. 3 % 12.6 NNO max 16.6 Maestrale 58 % 1015 hPa 15 nubi sparse 11.7° perc. 10.6° prob. 9 % 12.5 NNO max 16 Maestrale 66 % 1015 hPa 18 poche nuvole 6.6° perc. 5.1° prob. 7 % 7.5 NO max 8.7 Maestrale 92 % 1018 hPa 21 nubi sparse 7.7° perc. 5.7° prob. 35 % 11.1 N max 14.8 Tramontana 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:57

